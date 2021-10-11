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ضبط 1217 حالة إشغال وتحرير 1552 محضرا وغلق 91 محلا وتحصيل 314 ألف جنيه غرامات بالإسكندرية

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ضبط 1217 حالة إشغال وتحرير 1552 محضرا وغلق 91 محلا وتحصيل 314 ألف جنيه غرامات بالإسكندرية ضبط 1217 حالة إشغال وتحرير 1552 محضرا وغلق 91 محلا وتحصيل 314 ألف جنيه غرامات بالإسكندرية

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 91 محلا مخالف، و19 مقهى والتحفظ على 1217 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 1552 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ314 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من إنتشار جائحة كورونا. مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

المصرى اليوم

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