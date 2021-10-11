أخبار عاجلة

الحوثي يخطف ويعذب جرحى العبدية -
إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية -
نظافة مدينتين بالألوان -
جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار -
منظومة بحثية للأمن الغذائي -
7 أصناف تين على الطريقة اليابانية -
الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال -
طيور نجران بلا سوق -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحصيني": "الوسم" يحل علينا السبت القادم.. يعدُ من أهم مواسم الأمطار

Print
"الحصيني": "الوسم" يحل علينا السبت القادم.. يعدُ من أهم مواسم الأمطار "الحصيني": "الوسم" يحل علينا السبت القادم.. يعدُ من أهم مواسم الأمطار
مدته 52 يوماً وهو النجم الأول من "المربعانية"

‬يدخل "الوسم" يوم السبت القادم 1443/3/10هـ، وما قبله بواكير الوسم فقط، حيث تنتظره العرب على أحر من الجمر، وهو جميلٌ في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، ويوازي شهرته "سهيل" اليماني.

وأوضح لـ"سبق" الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن "الوسم يعدُ من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم خاصةً أهل المواشي والحلال".

وأشار إلى أن مدته 52 يوماً، والنجم الأول من المربعانية حكماً وفعلا ًيعتبر من الوسم، وهو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجماً إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ حيث مطره نافع -بإذن الله.

وبين "الحصيني" أن "نجومه أربعة هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكماً وفعلاً وسُميَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار؛ ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسوماً من قوة سيوله إذا ما قدر الله في هذه السنة أمطاراً، وبارك فيها، كما أن فيه زيادة في الليل على حساب النهار".

وذكر عضو لجنة تسميات المناخية، أن من أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب، وأنه مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير في المملكة ودول الخليج، حيث تميل الأجواء فيه نهاراً في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلاً، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله

في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله

"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان

"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان

"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق دليلاً لتعديل المعالجة الضريبية لتوريدات المنشآت لصالح جهة حكومية

"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق دليلاً لتعديل المعالجة الضريبية لتوريدات المنشآت لصالح جهة حكومية

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي

"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي