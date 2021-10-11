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رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل

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رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان إنه يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل، مؤكدا أنه لا حل للوضع الراهن إلا بحل .

و طالب البرهان بتوسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية.

وجدد الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك باشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال اليوم متحدثا أمام ضباط وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور عدد من قادة الجيش إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

المصرى اليوم

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