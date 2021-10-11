وزيرة البيئة: البنوك لن تُمول أي مشروع يضر بالتغيرات المناخية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ في منظومة عمل البنوك، بحيث لاتمول البنوك أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، وبدأنا هذا بالفعل عام ٢٠١٨ مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على التأكيد بدمج البنوك في هذه العملية، مشيرة إلى أننا في حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومي ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لأن التمويل المتاح غير كافي .

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى ٢٠٢٠ تحت عنوان «التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة»، عبر الفيديو كونفرانس، الطموحات التي تود تحقيقها على المستوى الوطني، والتى تتلخص في تحديث المساهمات المحددة وطنياً ورفع الطموح في مجال التكيف والتخفيف وكذلك نقل التكنولوجيا والأفكار المبتكرة في مجال التكيف والتركيز على برامج واستثمارات في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والنظر إلى المبادرات الهامة في المجال البيئي والتي ساهمت في تطور القطاع البيئي خلال الثلاث سنوات الماضية، وهي مباردرة النقل المستدام والتحول من استخدام الوقود الاحفورى إلى استخدام الغاز الطبيعى وانتاج الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء من خلال البنك المركزى المصرىز

لافته إلى إطلاق استراتيجية ادارة المخلفات الصلبة وطرح مزيد من الاستثمارات في مجال إدارة المخلفات، حيث تم تخصيص ١٠ مليار جنيه لإنشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة مما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع في هذا المجال، ومبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف في الساحل الشمالى والتى تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.