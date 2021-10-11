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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و871 ألف وفاة.

فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 238 مليونا و679 ألف إصابة، تعافى منهم 215 مليونا و866 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم، أمس الأحد، 302 ألف و185 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4،602 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: (962 وفاة)، وأميركا (517 وفاة)، والمكسيك (348 وفاة)، وإيران (222 وفاة)، ورومانيا (211 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي بريطانيا وروسيا وتركيا وأميركا، والهند.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا والبرازيل والهند والمكسيك، وروسيا.


وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا والهند والبرازيل وبريطانيا، وروسيا.

المصرى اليوم

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