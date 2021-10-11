بـ 70 مقعدًا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم كتلة الصدر في الانتخابات العراقية

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زادت من عدد أعضائها في البرلمان

أظهرت نتائج أولية ومسؤولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري، أن كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، وزادت من عدد مقاعدها في البرلمان.

ذكر متحدث باسم مكتب الصدر ، أن "عدد المقاعد الذي فاز بها التيار الصدري 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329"، فيما نشرت مؤسسات إخبارية محلية الرقم نفسه، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحية أخرى، بيّن مسؤول بمفوضية الانتخابات في العراق، أن كتلة الصدر جاءت في المركز الأول، لكن لم يتسن له بعد تأكيد عدد المقاعد الذي فازت بها كتلته.