★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت أسعار الذهب، صباح اليوم الاثنين، 11 أكتوبر 2021، بنسبة هامشية مع عودة التداول بالبورصة، ويترقب سعر الذهب عالميا بحذر عدة أحداث هامة خلال الاسبوع الجارى، وسط مخاوف من بدء الاحتياطى تقليص المشتريات، واستجاب سعر الذهب في مصر للتراجع العالمى رغم ضعفه، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 768 و771 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، لتوضيح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول في البورصة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 881 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 768 إلى 771 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 658 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6144 إلى 6168 جنيه، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

تراجع أسعار الذهب عالميا مع بداية التداول صباح اليوم، بعد حالة الاستقرار التى شهدها يومى السبت والأحد، بسبب تكهنات ببدأ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض الدعم الاتقاصادى الشهر المقبل برغم تباطؤ نمو الوظائف فى سبتمبر، وهبط الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1754.82 دولارا للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1754.90 دولارا للأوقية .

ووذكر خبراء الإقتصاد أن سعر الذهب يترقب 5 أحداث هامة ومؤثرة خلال الاسبوع الجارى وهى :

1- ينشر بنك الاحتياطى الفيدرالى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي تم في سبتمبر وقاله عدد من المسؤولين خلاله أنهم سيبدأون في تقليص مخصصات التحفيز بحلول نهاية العام والذى سيصدر يوم الأربعاء.

2- اجتماع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يوم الاثنين المقبل.

3- صدور تقرير بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر والذى سيصدر يوم الأربعاء.

4- صدور تقرير بيانات أسعار المنتجين لشهر سبتمبر والذى سيصدر يوم الخميس.

5- صدور تقرير بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر والذى سيصدر يوم الجمعة.

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، بنسبة طفيفة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.94 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،776.26 $، بينما كانت في الصباح، 1,755.50 $ .

حققت خسائر أسبوعية.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر «الأسباب والتفاصيل»

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021