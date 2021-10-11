عصابة سرقة الشقق بالقطامية تعترف بجرائمها والقاضى يامر بتجديد حبسهم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضى المعارضات ، تجديد حبس 3 أشخاص؛ فى القطامية تبين من التحريات قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الشقق ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون في التحقيقات، بارتكابهم وقائع سرقة 5 شقق بأسلوب التسلق وكسر الباب وانهم تصرفوا فى المسروقات بالبيع.

تلقى قسم شرطة القطامية، عدة بلاغات من بعض المواطنين بسرقة محتويات من شققهم السكنية، ،بالتحرى تبين صحتها، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات، تم تحديد هوية المتهمين وتبين أن جميعهم عاطلين، وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب ،تم ضبطهم واعترفوا بالواقعة