أخبار عاجلة

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي -
للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي" -
"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب" -
الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان -
المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا -
تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. الحكومة: قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد -
وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام -
«الشاباك» يحذر من صلاة مرتقبة لليهود في المسجد الأقصى -
«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي -
طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شكاوي من ارتفاع الكثافات بمدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالغردقة

Print
شكاوي من ارتفاع الكثافات بمدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالغردقة شكاوي من ارتفاع الكثافات بمدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالغردقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوي اولياء امور الطلاب والتلاميذ بعدة مدارس بمدينة الغردقة من زيادة في كثافات الفصول خاصة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية حتي وصل عدد التلاميذ بالفصل لنحو ٦٠ تلميذ بالرغم من التحذيرات بمنع التكدس والتزاحم لمنع انتشار .

وطالب أولياء الأمور بسرعة التدخل لتقليل الكثافات سواء بتقليل عدد أيام الحضور وتقسيم الفصول على أيام الاسبوع أو اللجوء للفترتين الصباحية والمسائية.

فيما قررت إدارة الغردقة التعليمة برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، انه سيتم اللجوء إلى تشغيل المدارس على فترتين في حال زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.واضاف اب اهيم، إنه بالتواصل مع هشام منير وكيل الوزارة تقرر عمل جميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية التي بها كثافات للعمل فترتين، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائى -إعدادى-ثانوى بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسى على أن ينفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

كان عدد من مدارس الغردقة قد شهدت كثافات مرتفعة في أول أيام العام الدراسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا