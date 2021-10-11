شكاوي من ارتفاع الكثافات بمدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالغردقة

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تعددت شكاوي اولياء امور الطلاب والتلاميذ بعدة مدارس بمدينة الغردقة من زيادة في كثافات الفصول خاصة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية حتي وصل عدد التلاميذ بالفصل لنحو ٦٠ تلميذ بالرغم من التحذيرات بمنع التكدس والتزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب أولياء الأمور بسرعة التدخل لتقليل الكثافات سواء بتقليل عدد أيام الحضور وتقسيم الفصول على أيام الاسبوع أو اللجوء للفترتين الصباحية والمسائية.

فيما قررت إدارة الغردقة التعليمة برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، انه سيتم اللجوء إلى تشغيل المدارس على فترتين في حال زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.واضاف اب اهيم، إنه بالتواصل مع هشام منير وكيل الوزارة تقرر عمل جميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية التي بها كثافات للعمل فترتين، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائى -إعدادى-ثانوى بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسى على أن ينفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

كان عدد من مدارس الغردقة قد شهدت كثافات مرتفعة في أول أيام العام الدراسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.