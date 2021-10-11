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تردد جميع قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة وليبيا (أرضي وفضائي)

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تردد جميع قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا (أرضي وفضائي) تردد جميع قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة وليبيا (أرضي وفضائي)

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تزايد البحث على محرك بحث جوجل هي مجموعة القنوات الناقلة لمباراة وليبيا وأهم تلك القنوات هي مجموعة قنوان أون تايم سبورت On time sport.

وأعلنت إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة مصر وليبيا الليلة في تصفيات كأس العالم 2022،عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة وأيضًا عبر قناة أون تايم سبورتس 2 المفتوحة.

تملك مجموعة قنوات أون تايم سبورتس 3 قنوات للبث الفضائي، بالإضافة إلى قناة للبث الأرضي.

ويستعرض موقع المصري اليوم تردد قناة أون تايم سبورت 1 On time sport 1، وكذلك قناة أون تايم سبورت 2 On time sport 2، وبالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت 3 On time sport 3.

تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات هو:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 10853
  • معامل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على القمر الصناعي النايل سات هو:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 10853
  • معامل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على القمر الصناعي النايل سات هو:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12303
  • معامل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي هو:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد الأرضي (التماثلي): UHF9
  • التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

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