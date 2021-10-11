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مسيرة مجهولة تستهدف مواقع لميليشيا إيرانية في دير الزور

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مسيرة مجهولة تستهدف مواقع لميليشيا إيرانية في دير الزور مسيرة مجهولة تستهدف مواقع لميليشيا إيرانية في دير الزور

جي بي سي نيوز :- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام طائرة مسيّرة مجهولة الهوية باستهداف مقرات عسكرية للميليشيا الإيرانية في مدينة البوكمال بريف دير الزور، اليوم الجمعة.

وأضاف أن حرائق اندلعت في بعض المقرات الواقعة في محيط مشفى عائشة بمدينة البوكمال إثر قيام المسيّرة باستهدافها.

وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال، "في محاولة من قِبل الميليشيا الإيرانية لاستهداف المسيّرة عبر المضادات الأرضية"، حسب المرصد.

كما أشار المرصد إلى "حالة من الاستنفار" تشهدها مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وفي الـ28 من سبتمبر/أيلول المنصرم، كان المرصد قد أفاد باستهداف جوي من قبل طيران حربي مجهول الهوية، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت الميليشيا التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيا في المنطقة.

وتسبب الاستهداف وشظايا الصواريخ حينها بإصابة 12 شخصا على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

وبدورها اعلنت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

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جي بي سي نيوز

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