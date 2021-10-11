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تبوك: إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية

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تبوك: إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية تبوك: إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية
خلال 8289 جولة رقابية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية

تبوك: إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية

نفّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 8289 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق وإنذار 24 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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