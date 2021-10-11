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محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة في زفتى بعد تطويرها

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محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة في زفتى بعد تطويرها محافظ الغربية يشهد طابور الصباح بمدرسة في زفتى بعد تطويرها

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،صباح اليوم، الطابور الصباحي بمدرسة الحسيني محمد عجاج بزفتى، وذلك في ثالث أيام الدراسة من العام الدراسي الجديد، بحضور النائب أحمد يحيى عضو مجلس النواب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وحرص المحافظ على مشاركة طلاب المدرسة فقرات الطابور الصباحي من ( التمارين الحركية الصباحية، تحية العلم، الاستماع للبرنامج الإذاعي لطلبة المدرسة والذي تحدث فيه الطلاب عن مبادرة «حياة كريمة» وهدفها) .

كما وجه المحافظ بتثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية اليومية بجميع مدارس المحافظة عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأهدافها ومردودها على رفع مستوى الخدمات المقدمة بالقرى المصرية وخاصةً الأكثر احتياجاً منها، موجهاً بتخصيص مكافأة مالية لأخصائية الصحافة بالمدرسة لتميزها في إعداد فقرات الإذاعة المدرسية.

وتفقد المحافظ معرضاً فنياً عن «حياة كريمة» وما تم إنجازه على أرض مركز زفتى، وأعرب عن سعادته بوعي الطلاب بالمبادرة الرئاسية والتى تنفذ بقراهم، كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية للتأكد من سير اليوم الدراسي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار المستجد، ويُذْكَرْ أن المدرسة تشمل عدد ١٥٠٠ طالب مقسمين على مرحلتين صباحية ومسائية لتقليل كثافة الفصول وتحقيق التباعد.

ومن الجدير بالذكر أن مدرسة الشهيد الحسيني عجاج هي أحد المدارس التي تم تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية قدرها ٤.٨ مليون جنيه لتخدم ٣٨٩٥٥ مواطن من أهالي القرية.

المصرى اليوم

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