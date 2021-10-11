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مكة المكرمّة.. 290 جولة رقابية تزيل 300 كجم من السلاسل وحواجز السيارات

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مكة المكرمّة.. 290 جولة رقابية تزيل 300 كجم من السلاسل وحواجز السيارات مكة المكرمّة.. 290 جولة رقابية تزيل 300 كجم من السلاسل وحواجز السيارات
نفّذتها الأمانة لإزالة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية

مكة المكرمّة.. 290 جولة رقابية تزيل 300 كجم من السلاسل وحواجز السيارات

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية جولات ميدانية مُكثَّفة لإزالة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية.

وأوضحت البلدية قِيام الفِرق الرقابية التابعة لها بتنفيذ 290 جولة في نطاقها الاشرافي، أسفر عنها إزالة 300 كجم من السلاسل وحواجز السيارات المخالفة، إضافةً إلى رفع 4 أطنان من مخلفات البناء مجهولة المصدر في عددٍ من المواقع.

كما أغلقت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية، 5 عربات "فود ترك" تعمل دون تراخيص نظامية وتفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك خلال جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

من جانبٍ آخر، نفَّذت بلدية الشوقية الفرعية جولات تفتيشية مشتركة مع الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، للقضاء على ظاهرة البيع العشوائي بالمناطق المحيطة بالسوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية، وأسفر عنها مصادرة 400 كجم من الخضراوات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدّسة استمرار الجولات الميدانية لمعالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة في نطاق مكة المكرّمة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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