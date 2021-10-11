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المسند: لا تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة في الرياض والقصيم

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المسند: لا تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة في الرياض والقصيم المسند: لا تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة في الرياض والقصيم
قال مغرّداً: سحب متفرقة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك.. وممطرة هنا

المسند: لا تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة في الرياض والقصيم

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة على نواحٍ محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولفت المسند، إلى أن هناك إمكانية لتشكُّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير، مشيرا إلى أن الرياض والقصيم لن تشهدا أيّ تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة الصغرى المسجلة أمس في 29 محطة بالمملكة التي جاءت على رأسها خميس مشيط بـ 15 درجة مئوية، فيما كانت جيزان الأعلى بـ 28 درجة، بينما تصدّرت عرفات قائمة الأعلى حرارة بـ 42 درجة، وتذيلت أبها القائمة بـ 28.7 درجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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