انطلاق فعاليات مهرجان الأردن الدولي للفيلم..وتكريم ماجد وسامر المصري ومجدي كامل

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج



بدأ مهرجان الأردن الدولي للفيلم فعاليات دورته التاسعة، وافتتح المهرجان وزير الثقافة الأردني على العايد أمس، والذي عمل لفترة سفيرا للأردن في مصر، وقدم حفل الإفتتاح النجم الأردني منذر ريحانة، والذي داعب وزير الثقافة طالبا منه إزالة الكمامة حتى يحصل المكرمين على صورة معه.

حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

وتحت رعاية نقابة الفنانين الأردنيين برئاسة حسين الخطيب، عرض خلال حفل الافتتاح فيلم تسجيلي عن المخرج الأردني الراحل والذي تم اختياره شخصية المهرجان.

حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

وقال مدير المهرجان عبدالكريم الجراح: «حقيقة سعداء جدا بحفل الافتتاح والذي شهد اشادة كبيرة من الحضور، وسعدت بتواجد عدد كبير من النجوم على أرض الاردن، لحضور حدث فني مهم جدا مثل مهرجان الأردن الدولي للفيلم»، وأضاف الجراح ان لجنة التحكيم تبدأ غدا مشاهدة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تضم مجموعة أعمال من دول مختلفة، موضحا أن الفن والسينما هي لغة تلاقي مهمة جدا بين الثقافات المختلفة.

حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

وحضر الحفل نخبة من النجوم الأردنيين والمصريين والعرب، كما تم تكريم كلا من الفنان ماجد المصري والفنان مجدي، والمنتج إبراهيم حمودة من مصر، كما تم تكريم الفنان السوري سامر المصري.

حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

وعرض بعد حفل الإفتتاح 3 افلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي «كروكا» وهو فيلم أردني، و«كوكو» وفيلم هولندي، و«school bell» فيلم هندي.