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بث مباشر .. موعد مباراة وليبيا اليوم والقنوات الناقلة المفتوحة وتاريخ مواجهات المنتخبين

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بث مباشر .. موعد مباراة مصر وليبيا اليوم والقنوات الناقلة المفتوحة وتاريخ مواجهات المنتخبين بث مباشر .. موعد مباراة وليبيا اليوم والقنوات الناقلة المفتوحة وتاريخ مواجهات المنتخبين

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يخوص منتخب مصر اليوم المواجهة مع منتخب ليبيا في مباراة الجولة الرابعة في شهداء بنينا بمدينة بني غازي الليبية ضمن منافسات تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تستضيفه دولة قطر.

يشهد ستاد شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أفريقيا في لكرة القدم.

موعد مباراة وليبيا اليوم بتوقيت

يوافق موعد مباراة مصر ضد ليبيا اليوم الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر وليبيا

تنقل عددًا من القنوات الناقلة المفتوحة مباراة مصر وليبيا اليوم من بني غازي في ليبيا.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة الليلة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة وكذلك قناة أون تايم سبورتس 2 المفتوحة.

وتنقل أيضًا قناة SSC السعودية المفتوحة مباراة مصر وليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

ويتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوتيوب، كما سيتم نقلها عبر بعض القنوات المصرية والليبية.

بث مباشر لمباراة مصر وليبيا اليوم

تقدم قناة فيفاعلى موقع يويتوب بث مباشر لمباراة مصر وليبيا اليوم والتى تقام في مدينة بني غازي الليبية.

رابط قناة Fifa على يوتيوب لمشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر

فاز منتخب مصر على منتخب ليبيا يوم الجمعة الماضي في الجولة الثالثة بهدف وحيد أحرزه اللاعب عمر مرموش، المحترف في فريق شتوتجارت والذي يلعب في الدوري الألماني.

تاريخ مواجهات منتخبا مصر ولبيبا

تبلغ عدد المواجهات التي جمعت منتخبي مصر وليبيا يبلغ 22 مباراة، ونستعرض فيما يلي تاريخ مواجهات منتخب مصر وليبيا.

التقي الفريقان على المستوى الافريقي المنتخبان في 10 مباريات افريقية منهم 6 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا، و4 بكأس أمم إفريقيا ومباراة واحدة دورة الألعاب الإفريقية.

ولعب منتخب ليبيا ضد مصر عربيًا في 4 مباريات في دورة الألعاب العربية.
ولعب منتخبا مصر ضد ليبيا في مباراتين في تصفيات المونديال، ودورة ألعاب دول البحر المتوسط (مباراة بكل مسابقة).

وتقابل فريقا ليبيا ومصر في 6 مباريات ودية.
فاز المصري على نظيره الليبي في 14 مباراة.

وحقق المنتخب الليبي الفوز في 5 مباريات.

وتعادل الفريقان في 3 مواجهات من بين 22 مباراة.
وكانت إحدى أبرز تلك المباريات التي جمعت بين المنتخبين فوز منتخب مصر بعدد 10 أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن دورة الألعاب العربية عام 1953.

وفاز المنتخب المصري يوم الجمعة الماضي على نظيره الليبي في تصفيات كأس العالم بهدف وحيد أحرزه عمر مرموش.

اقرأ أيضًا عن أخبار مباراة مصر وليبيا اليوم:

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا اليوم والتشكيل المتوقع والحكم والمُعلقين في تصفيات كأس العالم

ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم وترتيب باقي مجموعات أفريقيا

مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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