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النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل
"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2%

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الاثنين، مواصلة مكاسبها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسط تشديد القيود على الإمدادات من جانب المنتجين الرئيسيين، ونمو الطلب على الوقود، في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة "كورونا".

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح "كورونا"، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز؛ مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري؛ مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1.6% عند 83.69 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2% عند 80.91 دولارًا للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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