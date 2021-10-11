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من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء

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من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء
الوافدون من تلك الدول لن يقضوا 11 ليلة في الحجر الصحي

من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء

تبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين رحلات السفر بين المملكة المتحدة وعشرات الوجهات البعيدة، مثل المكسيك وجنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أنه بحلول الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش) سترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، ما يعني أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا في حاجة إلى قضاء 11 ليلة في فندق للحجر الصحي بعد الآن.

وفي الوقت ذاته، ألغت وزارة الخارجية تحذيراتها من السفر غير الضروري إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة .

يأتي ذلك بعد رفع تحذيرات السفر إلى 41 موقعاً الأسبوع الماضي.

وتشمل قائمة الدول المتأثرة بقرار تخفيف تحذيرات السفر وتقليص القائمة الحمراء: الأرجنتين وتشيلي وكوبا وإندونيسيا والمكسيك ونيبال والفلبين وجنوب إفريقيا وتايلاند.

وستبقى سبع دول فقط على القائمة الحمراء اعتباراً من اليوم الإثنين، جميعها من أمريكا اللاتينية، وهي: كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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