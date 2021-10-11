أخبار عاجلة

الصين تندد بإبحار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان -
المصري يطالب بحضور الجماهير ويرصد مكافآت خاصة قبل مباراة بطل أوغندا -
تم تطبيقه لمدة 6 أشهر.. الحكومة: قرار ترشيد الإنفاق العام ليس بجديد -
وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام -
«الشاباك» يحذر من صلاة مرتقبة لليهود في المسجد الأقصى -
«قومى المرأة» ينظم لقاءً مع الراغبات فى الانضمام لمشروع الادخار والإقراض الرقمي -
طالب بـ«علوم الأزهر» بأسيوط يحصل على المركز الرابع في المشروع الوطني للقراءة -
المايسترو مستمر في قيادة «لا سيليستي» -
أبرزهم كييزا.. 5 لاعبين يمكنهم تعويض محمد صلاح في ليفربول -
حمص: حققنا مكاسب عديدة من معسكر الإسكندرية .. ولا نخشى مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

Print
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟
أطعمة في المعدة وأخرى في الأمعاء

القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟

قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية المعروفة: إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج لجسم الإنسان.

وحسب موقع " اليوم"، ذكرت "سولوماتينا" في مقابلة مع "راديو سبوتنك"، أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

اللحم مع البطاطس

وأضافت الخبيرة: "قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارًّا لعملية الهضم. ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي -على وجه التحديد- بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها".

وتابعت سولوماتينا: "لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وهناك سبب لذلك: أنه يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء".

ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار؛ لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح.

القهوة مع الحليب

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

وقالت سولوماتينا: "إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث أي شيء مزعج؛ ولكن شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: التعاون مع روسيا بشأن سوريا مستمر ولا نستخدم طائرات مدنية كغطاء

الجيش الإسرائيلي: التعاون مع روسيا بشأن سوريا مستمر ولا نستخدم طائرات مدنية كغطاء

رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

روسيا.. لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء

روسيا.. لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء