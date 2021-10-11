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الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في في كأس السوبر الإيطالي

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الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في في كأس السوبر الإيطالي

الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي

يُنتظر أن يلتقي فريقا الإنتر وجوفنتوس الإيطاليان في 22 ديسمبر المقبل في المملكة العربية في كأس السوبر الإيطالي.

وذكرت صحيفة "كورير ديلو سبورت" الإيطالية، أنه تم تحديد موعد المواجهة؛ إلا أنه لم يعلن بشكل رسمي أو يتم تأكيده.

ويخوض فريق جوفنتوس اللقاء بصفته الفائز بكأس إيطاليا؛ بينما يُعد الإنتر هو الفائز بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وفي وقت سابق من منتصف العام الجاري أكد رئيس الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم أن لقاء الفريقين سيقام في الشرق الأوسط؛ مشيرًا إلى أنهم يفضلون أن يكون اللقاء في السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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