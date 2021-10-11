أخبار عاجلة

تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية -
بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم -
إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية -
مكاتب مناطق الباحة والجوف وجازان تُسرِّع قطاعات التنمية وتُنسِّق جهودها وتقيس أداءها -
"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة -
أطلق ولي العهد 3 منها للباحة والجوف وجازان.. ما أدوار وأهداف المكاتب الإستراتيجية؟ -
الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق -
رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا

Print
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا
وصل إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و52304

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى خمسة ملايين و52304.

وبحسب الأرقام، فإن نحو 3 بالمئة من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة.

وتمّ تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:

الولايات المتحدة:

عدد الإصابات 715184

عدد الوفيات 44389135

الهند:

عدد الإصابات 33935309

عدد الوفيات 450375

البرازيل:

عدد الإصابات 21550730

عدد الوفيات 600425

المملكة المتحدة:

عدد الإصابات 8083421

عدد الوفيات 137541

:

عدد الإصابات 7717356

عدد الوفيات 423474

تركيا:

عدد الإصابات 7386288

عدد الوفيات 65743

فرنسا:

عدد الإصابات 7047786

عدد الوفيات 117029

إيران:

عدد الإصابات 5691634

عدد الوفيات 122370

الأرجنتين:

عدد الإصابات 5265058

عدد الوفيات 115444

إسبانيا:

عدد الإصابات 4973619

عدد الوفيات 86778

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: التعاون مع روسيا بشأن سوريا مستمر ولا نستخدم طائرات مدنية كغطاء

الجيش الإسرائيلي: التعاون مع روسيا بشأن سوريا مستمر ولا نستخدم طائرات مدنية كغطاء

رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

روسيا.. لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء

روسيا.. لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء