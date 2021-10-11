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بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم

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بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم

بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم

أنهت السلطات الأسترالية بدءًا من صباح اليوم الاثنين، الحظر المفروض على سيدني أكبر مدينة أسترالية، بعد 106 أيام، وإصابة ما يقارب 63 ألف شخص بكوفيد-19، ووفاة أكثر من 430 حالة.

وشهدت شوارع سيدني من وقت مبكر من صباح اليوم، ازدحامًا كبيرًا في الأسواق والمقاهي والمولات والمحلات التجارية وصالات الألعاب، بعد أن رفعت أوامر البقاء في المنزل عن سكان المدينة والتي فُرضت في أواخر يونيو؛ في محاولة لمكافحة تفشي ، بعد أن تجاوزت البلاد نسبة التطعيم بجرعتين حاجز 70% من السكان المؤهلين في الأسبوع السابق.

وذكرت صحيفة "ذا صنداي مورننغ" أنه سُمِح للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل بالتجمع في الأماكن المفتوحة في مجموعات تصل إلى 30 شخصًا، كما يمكنهم استقبال ما يصل إلى 10 زوار بمنازلهم.

وأشارت إلى أنه بدأ أيضًا إعادة افتتاح السينمات وحديقة الحيوان والحدائق العامة والمتاحف والملاعب ومواقع الترفيه العامة بالتدرج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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