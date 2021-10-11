أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

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أشاد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالمستوى الذي قدمه الهاني سليمان، حارس الفريق في الموسم الماضي.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات تلفزيونية: «الهاني سليمان قدم أداءً مميزًا مع سموحة الموسم الماضي، وهو ضمن أفضل 3 حراس في الدوري المصري»، مضيفًا: «أرقام الهاني سليمان في الموسم الماضي تضعه رقم واحد بين الحراس».

وأضاف: «محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لم يشارك في جميع مباريات الموسم الماضي، لذلك وضعت الهاني سليمان رقم واحد».

وعن رأيه في تجربة مدرب الحراس الأجنبي، قال: «تجربة المدربين الأجانب لم تنجح في مصر أو تصنع الفارق، نادي بيراميدز تولى تدريب حراسة خلال السنوات الماضية 10 مدربين أجانب، لم يصنعوا الفارق مع حراس الفريق».