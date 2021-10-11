استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

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قدم المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، استقالته من منصبه على خلفية توجيه اتهامات له بالفساد ووضعه قيد التحقيق، وأعلن أنه سيعين وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج مستشارًا جديدًا، وتعرض كورتز لضغوط من حليفه حزب الخضر، كما خرجت احتجاجات فى الشوارع طالبته بالتنحى، ورفع المتظاهرون خلالها لافتات كتب عليها: «ضد الفساد» و«عار عليك»، ووجهت للمستشار النمساوى اتهامات باستخدام المال العام فى تمويل استطلاع رأى تخدم شعبيته.

وأكد كورتز، فى بيان مساء أمس الأول، أنه يريد «ترك مساحة لمنع الفوضى»، وقال المستشار المحافظ البالغ 35 عاما «نحتاج إلى الاستقرار»، مضيفا أن السماح بـ«انزلاق النمسا فى الفوضى أو وصولها إلى طريق مسدود على مدى شهور» سيكون تصرفا «غير مسؤول» فى وقت تكافح فيه وباء كورونا، وأشار إلى أنه سيسمى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج مستشارا جديدا، فيما سيبقى هو زعيما لـ«حزب الشعب» ونائبا فى البرلمان.

وطلب نائب المستشار وزعيم حزب «الخضر» فيرنر كوجلر، من «حزب الشعب» الحاكم تسمية مستشار آخر، مشيرا إلى أن كورتز «لم يعد مؤهلا للمنصب».

وفى إطار الاتهامات بالفساد، داهم مدّعون حكوميون عدة مواقع على صلة بـ«حزب الشعب» وأعلنوا فتح تحقيق بشأن كورتز و9 أشخاص آخرين إثر اتهامات باستخدام أموال عامة فى اتفاق ينطوى على فساد لضمان الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه، ونفى كورتز أن يكون ارتكب أى مخالفة، وأكد أن التهم الموجهة إليه «زائفة»، وقال: «سأتمكن من توضيح الأمر، أنا متأكد من ذلك»، وأشار إلى أن بعض الرسائل النصية التى تسببت له فى المشكلة كتبت «فى لحظة انفعال»، مضيفا «أنا بشر ولدى عواطف وزلات».