"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة

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يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان، وأجزاءٍ من منطقتَي عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية غرباً بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.