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أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في .. وفكرت في اعتزال التدريب»

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أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في .. وفكرت في اعتزال التدريب»

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أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه يرفض فكرة تدريب نادي .

وقال أحمد ناجي، في تصريحات في تلفزيونية: «أرفض تدريب الزمالك، (مقدرش أشتغل في الزمالك)، لأن النادي الأبيض له أبناءه وأنا ابن الأهلي»، مضيفًا: «نفس الأمر بالنسبة لمدربي حراس الزمالك، مستحيل أن نرى عادل المأمور، مدربًا لحراس الأهلي».

وأضاف: «أنا لحم كتافي من خير النادي الأهلي، واسمي مرتبط بالنادي الأهلي، ومن الصعب أن أتولى تدريب نادي الزمالك، على الرغم من أننا نعيش عصر الإحتراف».

وأشار: «فكرت في نهاية الموسم المنقضي إعتزال التدريب، خاصة أن النادي الأهلي عرض على تولي منصب جديد في النادي، ولكن المهندس فرج عامر، رئيس سموحة وأحمد سامي، المدير الفني، تمسكا باستمراري مع الفريق».

المصرى اليوم

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