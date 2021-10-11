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جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية

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بهدف مساعدتهم ونقلهم من حالة الاحتياج إلى الاكتفاء الذاتي

جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية

نفذت جمعية أيتام الجبيل دورة تدريبية بعنوان التجارة الإلكترونية بهدف تمكين الأيتام ومساعدتهم على إيجاد مصدر دخل إضافي يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وبلغ عدد المستفيدين من الدورة 20 متدرباً من أبناء وبنات جمعية أيتام الجبيل.

من جانبه صرح المدير التنفيذي محمد الهاجري، أن الجمعية بصدد تقديم العديد من المشاريع والخدمات الجديدة لمستفيدي الجمعية، بهدف مساعدتهم ونقلهم من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء الذاتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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