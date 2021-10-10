مدير IBM: الدفع الإلكتروني أحد العوامل الرئيسية للتقدم والتحول الرقمي

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قال وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر، إن شركة iBM اشتركت في الكثير من مشروعات التحول الرقمي في مصر، مضيفًا أن توفر البنية التحتية الأساسية في مصر يساعد الشركات العالمية على الاستثمار أكبر، ليس فقط في مشروعات التكنولوجيا، ولكن في معظم القطاعات، وهذا من شأنه أن يجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر من الخارج.

وتابع "عبدوش"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدفع الإلكتروني أحد العوامل الرئيسية للتقدم والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على الكاش، وكانت هناك ضرورة للتحول إلى المجتمع غير النقدي، وهو ما بدأ بالفعل يتحقق ما بعد أزمة كورونا، خاصة مع الكثير من المبادرات التي شجعت على هذا الأمر.

ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني أحد الأمثلة المهمة في التحول الرقمي، وهذا الأمر مهم في ظل توجه الدولة المصرية نحو الشمول المالي، مضيفًا أن أزمة كورونا سرعت من وتيرة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، ونتوقع الاستمرار في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لما لها من تأثير على تسهيل الحياة.