أخبار عاجلة

"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق -
بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام -
المملكة الأولى بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية -
البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية -
في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين.. الفتح يعمق جراح التعاون بثلاثية -
الكشف عن أسعار التذاكر والفئات لـ" فورمولا 1 جدة" -
معلم "بدنية" يجمع لطلابه بين التربية البدنية والثقافة القرائية -
"إيفاء" تنفي وجود إعلان رسمي تحفيزي لتخفيض المخالفات المرورية -
برعاية "الفيصل".. انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدير IBM: الإصلاحات الاقتصادية شجعتنا على الاستثمار في

Print
مدير IBM: الإصلاحات الاقتصادية شجعتنا على الاستثمار في مصر مدير IBM: الإصلاحات الاقتصادية شجعتنا على الاستثمار في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM ، إن الشركة متواجدة في مصر منذ 67 عامًا، ومرت بالكثير من الفترات المختلفة، لافتًا إلى أن الإصلاح يشجع الشركة على التوسع في أعمالها خلال الفترة الحالية.

وتابع «عبدوش»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر شجعت شركة iBM على الاستثمار بصورة أكبر في السوق المصري من خلال إنشاء مراكز استراتيجية ليس لخدمة السوق المصري فقط؛ بل لخدمة أعمال الشركة في الشرق الأوسط وكافة دول العالم، خاصة مع توفر الكوادر البشرية المدربة.

وأضاف أن شركة iBM شاركت مع في الكثير من المشروعات مثل مشروع التحول الرقمي؛ الذي لم يكن ليخرج إلى النور إلا بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بشرة خير».. فتح باب العمرة للمصريين قريبًا (تعرف على التفاصيل)

«بشرة خير».. فتح باب العمرة للمصريين قريبًا (تعرف على التفاصيل)

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف بئر صرف صحى بشركة الغزل فى المحلة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف بئر صرف صحى بشركة الغزل فى المحلة

محافظ أسوان يتسلم درع المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية

محافظ أسوان يتسلم درع المؤتمر السنوي لجمعية فتيان الكشافة المصرية

مصرع طالب غرقا في نهر النيل ببنها

مصرع طالب غرقا في نهر النيل ببنها