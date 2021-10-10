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قال وائل عبدوش، المدير العام لشركة IBM مصر، إن الشركة متواجدة في مصر منذ 67 عامًا، ومرت بالكثير من الفترات المختلفة، لافتًا إلى أن الإصلاح يشجع الشركة على التوسع في أعمالها خلال الفترة الحالية.

وتابع «عبدوش»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر شجعت شركة iBM على الاستثمار بصورة أكبر في السوق المصري من خلال إنشاء مراكز استراتيجية ليس لخدمة السوق المصري فقط؛ بل لخدمة أعمال الشركة في الشرق الأوسط وكافة دول العالم، خاصة مع توفر الكوادر البشرية المدربة.

وأضاف أن شركة iBM شاركت مع الحكومة في الكثير من المشروعات مثل مشروع التحول الرقمي؛ الذي لم يكن ليخرج إلى النور إلا بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.