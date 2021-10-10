خبير معلوماتي يكشف الأسباب الحقيقية لأعطال منصات السوشيال ميديا

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كشف الدكتور هشام عفيفي، خبير أمن المعلومات، عن السبب وراء تعطل فيسبوك ومنصاته لأكثر من 6 ساعات، قائلًا «الأزمة يمكن تلخيصها في أنها مشكلة أولية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب حقيقة أن فيس بوك يدير كل شيء عبر فيسبوك».

وقال «هشام عفيفي»، خلال لقائه على قناة «الحدث اليوم»، إنه عندما تم عمل «بووت» لخوادمها من الإنترنت، وتم أيضًا إيقاف تشغيل القدرة على إرسال رسالة المتابعة هذه، وإيقاف إمكانية استخدام البطاقات الذكية لفتح أبواب المبنى الذي يحتوي على الخوادم التي تتحكم في النظام الذي يرسل رسالة المتابعة، وإيقاف خدمة الرسائل التي تستخدمها للاتصال برئيس الأمن المادي لإخبارهم أنهم بحاجة إلى تحويله إلى مركز البيانات بمفتاح مادي لتجاوز قفل باب البطاقة الذكية على الباب الأمامي.

وأضاف خبير أمن المعلومات: «تغييرات الإعدادات على أجهزة التوجيه الأساسية، التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات خاصتهم تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال وكان لهذا تأثيره وتوقفت الخدمات».

وأشار هشام عفيفي، إلى أن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة 7 ساعات من دخول مواقع فيسبوك وانستجرام وواتساب.