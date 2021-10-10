المالية: 1.25 مليار جنيه حصيلة 2000 حالة تهرب ضريبي

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم يشهد زيادة في أسعار البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن المواد الأولية كالقمح والزيت.

وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن «حالة من الاضطراب الشديد في العالم بسبب عدم أسعار الطاقة، وعدم التوازن بين العرض والطلب، ما أثر بالطبع على الأسعار بمصر»، مؤكدا إجراء متابعة مستمرة مع الوزراء المعنيين للتعامل مع الموقف.

وأضاف «مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إضافة إلى استيرادها غاز البوتاجاز وزيت الطعام، وبالتالي ستتأثر بتغير الأسعار العالمية، خاصةً في ظل زيادة أسعار الشحن»، مشيرا إلى أن مرحلة التعافي من أزمة كورونا حول العالم تشهد زيادة في حجم الطلب، دون توازن مع المعروض.

وأشار إلى أن حجم استيراد القمح سنويا يبلغ 8 ملايين طن، بينما يصل حجم استيراد البترول إلى 120 مليون برميل، مؤكدا أن بعض الدول تعاني اقتصاديًا بسبب أزمة كورونا.

وأوضح أن تأثر بعض الدول بإمدادات الغاز، أثر على مدى توافر السلع الغذائية، متابعا «مصر ربنا كرمها خلال أزمة فيروس كورونا، ومستعدون للتعامل مع الوضع القادم» مؤكدا توافر السلع الغذائية بمصر باحتياطي آمن.

وحول انضمام مصر للاتفاق التاريخي للضرائب قال «مصر ستستفيد من الاتفاق الذي يعد تاريخيا ويحل لنا العديد من المشكلات»، مشيرًا إلى رأي مصر كان مسموعا خلال المناقشات التي سبقت الاتفاق.

وأوضح أن الاتفاق فتح الباب للحصول على حقوق الدول من أرباح الشركات متعددة الجنسيات معلقا «الوضع السابق كان غير عادلا».

وأكد وزير المالية أن الاقتصاديات تقاس بقوة صلابتها خلال الأزمة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح بفضل الإصلاح الاقتصادي، في العبور بآمان من جائحة كورونا.

وحول ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 16% قال معيط «باختصار نسعى إلى تحويل العدالة الضريبية، عبر ميكنة إجراءات التحصيل»، لافتا إلى ضبط ألفين و800 حالة تهرب ضريبي بإجمالي 1.25 مليار جنيه.

وأردف «في 30 يونيو المقبل سنخبر الجميع بتعاملاتهم التجارية، بفضل إجراءات الميكنة».