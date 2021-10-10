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بالتعاون مع معهد إعداد القادة .. انطلاق أول دورة تحكيم وتدريب على الرماية العملية

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تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي

بالتعاون مع معهد إعداد القادة .. انطلاق أول دورة تحكيم وتدريب على الرماية العملية

انطلقت ، اليوم الاحد ، دورة الحكام والمدربين للرماية العملية (الآبسك) تحت إشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للرماية بالتعاون مع معهد إعداد القادة والتي ستستمر مدتها حتى 19 اكتوبر الجاري بمشاركة 40 متدربًا ومتدربة كأول دورة حكام ومدربين تُقام في الرماية العملية، وذلك بمقر نشاط الاتحاد السعودي للرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض.

وقال رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد إن الدورة تأتي ضمن روزنامة برامج دورات الاتحاد التدريبية والإعدادية للموسم الرياضي 2021 يهدف من خلالها الاتحاد لتأسيس جيل من أبناء وبنات وطننا الغالي، حيث تم استقطاب المحاضرين المعتمدين والمختصين من منظمة الرماية العملية الدولية، وذلك لتولي جوانب الإعداد الفني وإلقاء المحاضرات والتعريف بكل جوانب الأمن والسلامة لهذه الرياضة العريقة.

بالتعاون مع معهد إعداد القادة .. انطلاق أول دورة تحكيم وتدريب على الرماية العملية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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