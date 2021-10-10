اتحاد الإعاقات الذهنية: نعمل على توسيع رقعة ممارسة التنس الأرضي باتحاد الإعاقات الذهنية

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نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، فعاليات الدور الأول من بطولة الجمهورية «للتنس الأرضي» للموسم 2021 / 2022

في نادي المعادي الرياضي واليخت.

وصرحت أمل مبدى بأن البطولة شارك فيها 13 لاعب ولاعبة، وتقام وفقا للقانون الدولي للتنس الأرضي، بالإضافة إلى بعض التعديلات الخاصة التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية.

وأوضحت أن بطولة الجمهورية تقام من دورين، للاعبين واللاعبات أصحاب الإعاقة الفكرية والإعاقة المركبة والداون سيندروم، للمراحل السنية تحت 16 سنة، تحت 20 سنة، فوق 20 سنة.

وأكدت مبدى أن الاتحاد يعمل على توسيع قاعدة الممارسة لرياضة التنس الأرضي، وزيادة عدد اللاعبين واللاعبات خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع الأندية، مع مواجهة بعض التحديات المتمثلة في أنها لعبة مكلفة من حيث الملاعب والأدوات والتدريب.

وأشارت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية إلى أن ممارسة اللاعبين ذوي الإعاقة للعبة التنس الأرضي، لها الكثير من الفوائد التي تنعكس على صحتهم النفسية، حيث إنها تعد من أفضل الطرق لمكافحة الاكتئاب والضغط العصبى، وتعالج التوتر والقلق واضطرابات النوم، وتساعد على تنشيط وظائف المخ والمساعدة على التركيز والذاكرة، بجانب التطور البدني للاعب والذي يظهر في تقوية عضلاته، تحسين وتطوير سرعة الاستجابة الحركية، تعزيز صحة القلب، تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض، تحسين كمية الأوكسجين في الجسم وارتفاع معدل حرق وإذابة الدهون، إنقاص الوزن ورشاقة الجسم، تقوية عضلة الفخدين والذراعين والساقين.