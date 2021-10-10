★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا ان هناك ارتفاع في أسعار المواد البترولية والمواد الاساسية من: القمح- زيت الطعام- الفول- الأرز، موضحا أنه حدث استعادة للأنشطة الاقتصادية، ما أدى إلى زيادة الطلب مقابل أن العرض غير كافي لنسبة الطلب، وانتاج الغاز لا يسد الطلب، وبالتالي زيادة الأسعار ستكون جنونية.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك أسبابًا أخرى لاتفاع الأسعار أهمها: اضطراب في سلاسل الامداد وارتفاع في تكلفة الانتاج ومصاريف الشحن، بالإضافة إلى أسباب السياسية، خاصةً ما يحدث في أوروبا.

وتابع أن هناك نقصًا كبيرًا في امدادات الغاز مع دخول فصل الشتاء، بالإضافة إلى وقوف المواطنين طوابير على محطات البنزين في بعض الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن نقص امدادات الغاز أثر على سوق المنتجات والسوبر ماركت وتوافر السلع.