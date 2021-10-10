ضبط مبيدات ومخصبات زراعية فاسدة داخل محال تجارية في الإسكندرية

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شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، حملات تموينية بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط مبيدات زراعية ومخصبات منتهية الصلاحية.

جاء ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على أسواق المبيدات والممثلات الزراعية لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس .

وأسفرت الحملة عن ضبط مبيدات ومخصبات زراعية داخل أحد المحلات بمنطقة بنجر السكر منتهية الصلاحية وتم تحرير الأصناف والكميات المضبوطة وهى 70 عبوة سايمكس 5٪، و64 عبوة كيورزانتون مسحوق ،و 45 عبوة ريدوميل 50 مم و26 عبوة فيما تاج مبيد 25.5٪، و20 كيس ميلاجرو وتريستا فئة 1 كجم، و50 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع منتهية الصلاحية.

تحريز مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية داخل محال تجارية بالإسكندرية (صور)

تحريز مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية داخل محال تجارية بالإسكندرية (صور)

تحريز مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية داخل محال تجارية بالإسكندرية (صور)