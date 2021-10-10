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محافظ الشرقية: المحافظة رقم 1 في إنجاز «حياة كريمة» لهذا السبب

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محافظ الشرقية: المحافظة رقم 1 في إنجاز «حياة كريمة» لهذا السبب محافظ الشرقية: المحافظة رقم 1 في إنجاز «حياة كريمة» لهذا السبب

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مركز الحسينية بالمحافظة يمثل نحو 31% من مساحة المحافظة بالكامل، مشيرا إلى أن 41 قرية من مركز الحسينية دخلوا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشرقية هي المحافظة رقم 1 في الإنجاز بـ"حياة كريمة"، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ 602 مشروع بالشرقية، تشمل كل القطاعات، وهناك مشروعات معدل الإنجاز وصلها فيها إلى 50%.

وقال، إنه تم توفير كل الأراضي المطلوبة للمشروعات، بواقع 148 قطة أرض تم توفيرها من خلال تبرع الأهالي، منوها أن هناك تعاون كبير في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، متابعا: "الناس لما تحس بجدية بتشارك بكل ما تملك".

وأكد ممدوح غراب، أن المبادرات الرئاسية التي تُطلق سبب نجاحها أن كل شيء فيها محدد ومرصود، وهناك محاسبة ومتابعة لكل المشروعات التي يتم تنفيذها.

المصرى اليوم

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