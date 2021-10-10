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مسؤول تنفيذي: فيسبوك ستسعى لصرف المراهقين عن المحتوى الضار

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مسؤول تنفيذي: فيسبوك ستسعى لصرف المراهقين عن المحتوى الضار مسؤول تنفيذي: فيسبوك ستسعى لصرف المراهقين عن المحتوى الضار

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قال مسؤول تنفيذي بشركة فيسبوك اليوم الأحد إن الشركة ستُدخل إجراءات جديدة على تطبيقاتها لصرف المراهقين بعيدا عن المحتوى الضار بينما يدقق مشرعون أمريكيون في كيفية تأثير فيسبوك والوحدات التابعة لها مثل إنستجرام على الصحة العقلية لصغار السن.

وعبّر نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، أيضا عن الانفتاح على فكرة السماح للمنظمين بالوصول إلى خوارزميات فيسبوك المستخدمة لوصول المحتوى لجمهور أوسع. لكن كليج قال إنه لا يستطيع الإجابة على سؤال عما إذا كانت خوارزمياته أوصلت الأشخاص الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني لعدد كبير من المستخدمين.

وقال كليج في برنامج (حالة الاتحاد) الذي تبثه (سي.إن.إن) «الخوارزميات يجب أن تخضع للتدقيق إذا لزم الأمر من خلال اللوائح بحيث يمكن مطابقة ما تقول أنظمتنا إن من المفترض أنها تفعله بما يحدث بالفعل».
* الإغراء بمواصلة التصفح

وجاءت تصريحاته بعد أيام من إدلاء موظفة فيسبوك السابقة، التي أبلغت عن مخالفات، فرنسيس هوجين بشهادتها في مبنى الكونجرس بخصوص كيفية إغراء الشركة المستخدمين بالاستمرار في التصفح، الأمر الذي يضر بسلامة المراهقين العقلية.

أضاف كليج لشبكة (سي.إن.إن) «سنقدم شيئا أظن أنه سيحدث فارقا كبيرا، إذ أنه عندما ترى أنظمتنا أن المراهق يتابع المحتوى نفسه مرارا وتكرارا، وهو محتوى قد لا يفيده، فسندفعه لمتابعة محتوى آخر».

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة «ستستحدث شيئا يُسمى ‭'‬خذ استراحة‭'‬، إذ سندفع المراهقين ببساطة إلى أخذ استراحة من تصفح إنستجرام».

واستجوب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي شركة فيسبوك بخصوص خططها لتوفير حماية أفضل للمستخدمين الشبان على تطبيقاتها، وذلك عقب تسريب بحث داخلي أظهر أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كانت على دراية بكيفية إلحاق تطبيق إنستجرام ضررا بالصحة العقلية للشباب.

وأشار كليج إلى أن فيسبوك أوقفت في الآونة الأخيرة خططها لتطوير إنستجرام كيدز، الذي يستهدف الأطفال قبل سن المراهقة، وأنها تقدم ضوابط اختيارية جديدة للبالغين للإشراف على المراهقين.

المصرى اليوم

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