طارق شوقي: نخوض ملحمة في «التعليم» تتماشى مع أحدث نظم العالم

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسي، بصورة رائعة ومطمئنة، مشددًا على أن فكرة بناء الإنسان المصري أطلقها الرئيس السيسي في ديسمبر 2014، وتبعه بداية ولادة بنك المعرفة في 2016، بناء على رؤية ونظام تعليمي مصري جديد تم بنائه وسيساهم في تحقيق نقلة تعليمية جديدة.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»: «نخوض ملحمة كبيرة في ظل وجود 23 مليون طالب ومليون و400 ألف من المعلمين والتقارير مطمئنة جدًا، والصور بديعة خصوصًا في كافة المحافظات، وهناك متابعة متسمرة».

وذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشروع القومي للتعليم يتماشى مع أحدث نظم التعليم في العالم.

وأشار إلى أن المناهج بداية من الصف الرابع تقوم على الفهم وليس مجرد الحفظ والتلقين.