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وزير التعليم: توزيع الوجبة المدرسية خلال أسبوعين

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وزير التعليم: توزيع الوجبة المدرسية خلال أسبوعين وزير التعليم: توزيع الوجبة المدرسية خلال أسبوعين

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم توظيف موارد الوزارة في التعاقد مع مدرسين مؤقتين لمواجهة نقص العدد في المعلمين.

وفيما يتعلق بالوجبات المدرسية، قال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»: «خلال أقل من أسبوعين سيتم توزيع الوجبة المدرسية للطلاب في محافظتين سيتم البدء من خلالهما ثم باقى المحافظات خلال الترم الأول».

وذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع 13 مليون وجبة يوميًا على طلاب المدارس في كافة المحافظات.

المصرى اليوم

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