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تعليم القليوبية تعتذر لأولياء الأمور على واقعة جلوس التلاميذ على الأرض

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تعليم القليوبية تعتذر لأولياء الأمور على واقعة جلوس التلاميذ على الأرض تعليم القليوبية تعتذر لأولياء الأمور على واقعة جلوس التلاميذ على الأرض

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قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن بداية العام الدراسي جاءت إلى حد ما منتظمة وبدون سلبيات كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محافظ القليوبية وجّه بتخفيف الكثافات عن طريق التقسيم بفترتين صباحية ومسائية، وتم منح المرونة للمسئولين عن المدارس.

وتابع: «نقدر شعور أولياء الأمور برغبتهم للدخول مع أبناءهم وجلوسهم في الصف الأول ولكن نؤكد أن اهتمامنا بكل الطلاب بلا استثناء، وعلى أولياء الأمور الاطمئنان».

وأوضح أن الصورة المنتشرة بوجود تلاميذ دون مقاعد نتج عن تصرف غير تربوي من المسؤول، خاصة أن الفصل كان يتم تجهيزه، وكان من الممكن أن يتصرف بطريقة تربوية بتواجد الأطفال في مكان آخر حتى يتم تجهيز الفصل.

ووجّه محمود اعتذاره إلى أولياء الأمور والطلاب بعد المشهد الذي ظهر، مؤكدًا أنه تم تجهيز الفصل الدراسي في الخانكة بعد ساعتين من بدء العام الدراسي.

المصرى اليوم

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