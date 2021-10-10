احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. مسابقة قوارب شراعية استثنائية بالإسكندرية (صور)

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نظم نادي اليخت المصري بالإسكندرية، برئاسة اللواء إبراهيم خليل، احتفالية كبيرة، مساء الأحد، بمناسبة الاحتفال باليوم البحري وانتصارات اكتوبر المجيدة، بإشراف الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو أبوالسعود.

وقال على البارودي رئيس لجنة الإعلام في النادى، إن الاحتفال بدأ بالميناء الشرقي للإسكندرية، من خلال تنظيم مسابقة استثنائية للقوارب الشراعية طرازات ليزر ستاندرد وليزر ريديال واوبتمست بعدد 35 لاعب ولاعبة، وشارك فيها ثلاث فرق هم القوات البحرية المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ونادي اليخت المصرى.

وأضاف أنه سيقام مساء اليوم الأحد مراسم الاحتفال بتكريم الفائزين في المسابقة، حيث يقدم الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كأس القوات البحرية، كما يقوم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقديم كأس الأكاديمية، وكذلك يقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كأس وزارة الشباب والرياضة، كما يتم توزيع الميداليات التذكارية على المشاركين والمنظمين.

كما شارك في الاحتفال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية والضيوف وأعضاء النادي.

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)

احتفالاً بانتصارات اكتوبر .. مسابقة قوارب شراعية استثنائية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور وفيديو)