«هجيب حقي بطريقتي».. رد مفاجئ من رحمة حسن على أشرف زكي بشأن أزمة الـ«40 ألف جنيه»

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أكد الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أن الفنانة رحمة حسن ليست عضوة في نقابة المهن التمثيلية، لافتاً إلى أنه تدخل لحل مشكلتها مع المنتج هاني أسامة لكنها رفضت تدخل النقابة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: «أنا اتكلمت معاها، هي أولا لها كل الاحترام والتقدير، وهي مش عضوة في النقابة. قلتلها يا أستاذة رحمة لا تدار المسائل عبر الفيس بوك، حضرتك عندك مشكلة تقدمي للنقابة بشكوى، قالتلي لأ، أنا مش هتقدم للنقابة بشكوى أنا مش عضوة نقابة، أنا هجيب حقي بطريقتي، أنا كاتبة بوست ومش حشيله إلا لما الراجل ده يدفع الفلوس اللي عليه».

كانت رحمىة حسن اتهمت المنتج هاني أسامة، بالنصب عليها في مبلغ مالي منذ أكثر من عام، وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «صباح الخير، أحب أقول إني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018، وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس».