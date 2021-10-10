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الشمري يعلن نجاح الخطة الأمنية للانتخابات العراقية

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الشمري يعلن نجاح الخطة الأمنية للانتخابات العراقية الشمري يعلن نجاح الخطة الأمنية للانتخابات العراقية

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أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات.

وقال خلال مؤتمر صحفي: «بفضل وتوفيق من الباري عز وجل وبعزم ثابت لا يلين لسواعد أبطال قواتنا العسكرية والأمنية بتشكيلاتها وصنوفها كافة وبهمة وإصرار المواطنين الكرام في كل محافظات عراقنا الكبير كافة وبدعم حكومي لا محدود للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي رافقنا خطوة بخطوة وأشرف على كل الخطط الأمنية والعسكرية الموضوعة لتأمين الإنتخابات».

وأضاف: «تتشرف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن تعلن نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية الأنجح والأهم في البلاد بمحاورها الأمنية والاستخبارية والميدانية والإدارية والإعلامية والمجتمعية لتثبت قواتنا المسلحة البطلة مرة أخرى أنها على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا العزيز وقيادتنا الحكيمة».

المصرى اليوم

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