وزير التعليم: الاقتصاد غير الرسمي للدروس الخصوصية يصل لـ20 مليار جنيه

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد 27 مدرسة تكنولوجية تطبيقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات، والمجالات المختلفة بالتعاون مع الصناعة المصرية ورجال الأعمال بما يساهم في تعيين وعمل الطلاب فور تخرجهم.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، الأحد، إنه تم إحالة كل المسئولين عن واقعة مدرسة الخانكة اليوم إلى التحقيق.

وواصل: «حجم المصالح وموضوع الدروس الخصوصية أكبر كثيرًا مما يعتقد الناس، حيث أن هناك 20 مليار جنيه يتحركون في اقتصاد غير رسمي من خلال الدروس الخصوصية، ولن يتم القضاء عليها إلا حال اقتناع أولياء الأمور أنه لا طائل على هذه الدروس، ويثقون في الدولة، ولكن هناك قوى أخرى تحاول جذبهم».