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وزير التعليم : «السوشيال ميديا» مكان ملوث ومؤذي ويُستخدم بشكل خاطئ

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وزير التعليم : «السوشيال ميديا» مكان ملوث ومؤذي ويُستخدم بشكل خاطئ وزير التعليم : «السوشيال ميديا» مكان ملوث ومؤذي ويُستخدم بشكل خاطئ

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «هناك حملات ممنهجة ضد الوزارة، وراءها أسبابها ومصالحها سواء من ناحية المصاريف أو الدروس الخصوصية، وبالتالي السوشيال ميديا أصبحت مكان ملوث ومؤذي ويستخدم بشكل خاطئ».

وقال «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، الأحد، إن : «مفيش فصل في الأمهات مش عامله ليه جروب، وهذه الجروبات سترهق المؤسسات التعليمية».

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «السوشيال ميديا تصدر رأي عام من حدث أو قصة دون أرقام».

المصرى اليوم

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