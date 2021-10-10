جامعة حائل تحصد الاعتماد المؤسسي الكامل من ETEC حتى  نوفمبر 2027

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"الشريف" : يعد مؤشرًا لسعي الجامعة إلى تفعيل أهم متطلبات جودة التعليم

هنأ رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، كل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات، بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الفترة من سبتمبر 2021 حتى نوفمبر 2027 ،داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة مسيرة التميز والعطاء.

وأكد "الشريف" أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل، كان نتيجة للجهود والتعاون المثمر من قِبل كل منسوبي الجامعة ومنسوباتها، والذي يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.

وأشار إلى أن ذلك تحقق بتطبيق معايير جودة العملية التعليمية بعد تقويم خارجي من فريق مستقل بهدف التحقق من نتائج دراسة التقويم الذاتي، والحكم على معايير جودة الأداء.

وشدد" الشريف" على أن هذا الإنجاز يضاف إلى ما حققته الجامعة من منجزات؛ وحصول الجامعة على هذا الاعتماد يعد مؤشرًا على سعي الجامعة لتفعيل أهم متطلبات جودة التعليم؛ من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشكر "الشريف" القيادة الرشيدة ،على ما يجده التعليم بوجه عام، والتعليم الجامعي بوجه خاص، من عناية واهتمام، ودعم متواصل، وهذا نتيجة لما وصلت له الجامعات من تقدم لتحقيق رسالتها العلمية والمعرفية، ومخرجاتها النوعية لخدمة التنمية الوطنية الشاملة.

كما شكر رئيس الجامعة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل،على ما تجده الجامعة من رعاية ودعم واهتمام ومتابعة وتسخير جميع الإمكانات للجامعة، في ظل المتابعة والدعم المستمر الذي تلقاه الجامعة من وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري.