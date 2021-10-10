منتخب الأردن يسقط سوريا بخماسية .. ويتأهل لنهائي غرب آسيا

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تأهل منتخب الأردن تحت 23 عامًا لكرة القدم ، إلى نهائي بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بفوزه على نظيره منتخب سوريا 5-2 في مباراة نصف النهائي، البطولة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد ، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

سجل خماسية المنتخب الأردني كلٌ من خالد صياحين ويزن النعيمات وهادي الحوراني ومحمد أبو رزق وإبراهيم سعادة في الدقائق ( 6و20و45و 82و 90+4) على التوالي فيما سجل هدفي سوريا محمد ريحانية بالدقيقة (62) وعلي بشماني بالدقيقة (86).

وسيواجه المنتخب الأردني في نهائي البطولة الفائز من مباراة المنتخب السعودي وشقيقه العراقي المقامة حاليًا، الثلاثاء المقبل ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.