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"الثبيتي" يتفقد سير العمل بهيئة محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها

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اطلع على الخطط الميدانية والتوعوية لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئة محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها لمتابعة سير العمل.

وتفصيلًا: التقى الشيخ "الثبيتي" خلال زيارته برئيس هيئة محافظة الأحساء ومنسوبيها، كما اطلع على خطط العمل الميدانية والتوعوية لمتابعة تنفيذ حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا".

وحثّ الجميع على بذل المزيد من الجهود وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما تفقد "الثبيتي" مشاريع المباني لمركز هيئة المبرز ومركز هيئة العيون، واطلع على سير العمل فيها ونسبة الإنجاز.

وتأتي هذه الزيارات التفقدية بتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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