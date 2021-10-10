مياه الفيوم حملة توعية للتعريف بمبادرة حياه كريمة بقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق

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قال اللواء حسن عبدالغنى القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن إدارة التوعية والإعلام قامت بتنفيذ حملة توعية للتعريف بمبادرة حياه كريمة وذلك بقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق بمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة العلاقات العامة.

وأضاف أن حملة التوعية تمت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية داخل القرية من أجل تحقيق أعلى معدل وعى بالمشاريع التي يتم تنفيذها من جانب الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالريف المصرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث تم تنفيذ عدد 2 ندوة وعدد 2 ورشة تعليم مبادئ السباكة الداخلية المنزلية الخفيفة للسيدات المترددات على القافلة الطبية وتوعيتهم بأهمية مياه الشرب وتعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل القرية هذا بجانب تنفيذ حملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ومسح ميدانى داخل القرية بهدف التعرف على احتياجات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الشركة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتعريفهم بمبادرة حياة كريمة.

وأشار عبدالغنى إلى أنه تم تنفيذ عدة لقاءات مجتمعية مع الأهالى وذلك بهدف تعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الريف المصري والتى تتضمن حياة كريمة لكل مواطن.